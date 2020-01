Voyage en Cote d’Ivoire avec François Prouteau

Je suis revenu d’un séjour d’une semaine en Côte d’Ivoire. Avant de partir, je vous avais parlé de ce jeune adolescent ivoirien, trouvé mort quelques jours plutôt dans le train d’atterrissage d’un avion reliant Abidjan à Paris. Comme des milliers d'Ivoiriens qui tentent l'émigration clandestine chaque année, Laurent Barthélémy a voulu rejoindre l'Europe comme un Eldorado, par des moyens déments et souvent mortels.

Je suis donc parti dans le sens inverse, sur le vol Paris-Abidjan, avec au cœur, Laurent Barthélémy, et de tels drames humains. J’avais aussi le désir de mieux comprendre ce qui les provoquent, et de chercher à apporter des réponses aux jeunes très nombreux qui réclament de l’instruction, du travail, et des perspectives pour leur vie.

J’ai dit, en guise de bilan à la fin de ma mission là-bas, devant plus de 500 personnes rassemblées à Abidjan lors de la messe dominicale qui a duré 2h30, ma profonde reconnaissance pour leur double hospitalité, celle des ivoiriens et celle de l’Église. Avec une chaleur sèche durant tout mon séjour, entre 32 et 37°C, j’ai apprécié le quart d’heure d’accueil inaugural à toute rencontre où on se désaltère en silence, puis on prend tranquillement un long temps pour se donner des nouvelles. Je garde aussi en mémoire la fraternité profonde partagée avec les communautés paroissiales, les prêtres et vicaires généraux rencontrés à Abidjan, Bouaké et Agboville.

Un des moments marquants a été la visite de la ferme du Père Lucien, envoyé par son évêque, pour redonner vie à 800 hectares de terre florissante mais meurtrie par la guerre civile, il y a à peine dix ans. La violence débridée des hommes est la cause de bien des maux. 2020 est une année d’élection présidentielle, et beaucoup retiennent leur souffle, de peur que ressurgisse une nouvelle crise violente. Les autorités de différentes confessions religieuses et les chefs traditionnels appellent à la paix et à la responsabilité de chacun. Dans cet esprit, est projetée le 15 février une marche priante pour la paix réunissant plus de 20 000 catholiques, soutenue par le Cardinal Jean-Pierre Kutwa, à l’initiative de l’Office diocésain de la pastorale des jeunes d’Abidjan et de l’Association des femmes de l’Église catholique.

A raison, l’Église a vocation à susciter des prophètes marcheurs ; y voir des jeunes et des femmes est une opportunité à saisir, un bien à encourager. Quelle joie pour moi, pendant ces jours, de nommer une nouvelle équipe pastorale de Fondacio en Côte d’Ivoire, avec à sa tête, deux jeunes, Natacha avec à ses côtés Pacôme. Lors de la messe dominicale de clôture, le curé les a bénis, et toute l’assemblée a prié pour eux et les a envoyés dans leur mission.

Quelle espérance !