Voyage en tricycle malgré la maladie d'Alzheimer

A vélo, malgré la maladie d’Alzheimer ! C'est le défi relevé par l'association 'Alzheimer et alors ?'.



Perte ou diminution de la mémoire, difficulté d’apprentissage, des prises de décisions ou de l’attention. La liste des symptômes de la maladie d’Alzheimer est longue. En France, cette maladie toucherait près de 900 000 personnes, soit près de 225 000 nouveaux cas par an. Pourtant, à ce jour, il n’existe aucun traitement pour guérir de cette maladie. Alors une journée mondiale qui lui est dédiée à été mise en place.



Pierre Lombardet est fondateur et président de l’association Alzheimer et Alors ? Albert Gauvain en est le secrétaire.



Pour sensibiliser le public à cette maladie, Pierre Lombardet s'est lancé sur les routes en tricycle cet été. l était accompagné de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Un périple de Ludres en Meurthe et Moselle pour rejoindre la chapelle Notre dame du Haut à Ronchamp.