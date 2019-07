Voyage à Pleudihen-sur-Rance

La commune a célébré le 79e anniversaire de l’appel du Général de Gaulle et le 75e anniversaire du débarquement, samedi 22 juin. À cette occasion, Émile Bouétard, Pleudihennais âgé de 28 ans qui a été le premier soldat allié mort sur le territoire français à Plumeleuc (56), le 6 juin 1944, à 0 h 40, et seize Pleudihennais (le plus jeune d’entre eux avait 15 ans) qui ont rejoint les Forces françaises libres, ont été honorés.



Bernard Clermont revient sur cet évènement.