Voyage, voyage, dans le milieu marin !

Rediffusion de l'émission du 9/9/2019.

Depuis, 20 ans, le seaquarium du Grau-du-Roi est impliqué dans des actions de préservation et d'amélioration des connaissances du milieu marin. En 2017, l'institut marin est créé. C'est une structure d'accompagnement à la préservation des milieux et des espèces lagunaires et marines de Méditerranée et plus particulièrement du Golfe du Lion et et de la Baie d'Aigues-Mortes. Ces écosystèmes sont extrêmement riche en biodiversité, c'est un véritable voyage dans la nature proche de chez nous et pourtant, si méconnus. En parlant de voyage, connaissez-vous le festival What A Trip ? Il s'agit du festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier. C'est du 27 au 29 septembre dans le centre ville. Nous en parlons en fin d'émission.

Site internet du Seaquarium

Site internet du festival What A Trip