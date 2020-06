Voyager en Europe à l'Eté 2020

Pour les voyageurs européens l’Europe a mis en place un outil interactif qui donne accès aux informations dont vous avez besoin pour planifier en toute confiance vos voyages et vos vacances en Europe, sans risque pour votre santé et votre sécurité. Ces informations sont fréquemment mises à jour et disponible en plusieurs langue dont le français.N'hésitez pas à le consulter avant votre départ .https://reopen.europa.eu/fr/