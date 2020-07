Vulcania fait son show d'été !

Le parc Vulcania a ouvert ses portes le 1er juillet au lieu du 25 mars. Les soirées d'été ont tout de même lieu comme l'an dernier et les visiteurs sont au rendez-vous.

La saison a démarré en retard. Pas de quoi annuler les soirées de l'été chez Vulcania. Les spectacles sont mêmes prolongés sur deux semaines supplémentaires.

"On a du limiter de moitié la capacité d'accueil et il faut obligatoirement réserver sur notre site internet avant de venir", explique-t-on à Vulcania. "On est quand même très satisfaisant du début de l'été, les visiteurs sont là, la fréquentation est bonne."

Privilégier les activités à l'extérieur

Il a tout de même fallu s'adapter aux consignes sanitaires. Moins de monde dans chaque attraction, au restaurant ou dans les boutiques pour le respect de la distanciation physique. "Nous voulons valoriser les 57 hectares du parc en proposant des animations dehors. Les visiteurs pourront découvrir la forêt des dragons, un parcours de 400m dans les bois pour découvrir 8 légendes et dragons du monde."

Un final haut en couleur

Cette année encore, les visiteurs peuvent profiter de soirées nocturnes, qui se terminent à 22h par le spectale Dragon Time. "C'est le grand final avec des effets pyrotechniques et un feu d'artifice!" Mais là aussi, masque obligatoire dans les gradins ce qui n'empêche pas d'en prendre plein les yeux. Les prochaines nocturnes auront lieu les 29 juillet, 4, 5, 11, 12, 19 et 26 août.





Un été marqué tout de même fortement par la pandémie de coronavirus. L'an dernier le parc a accueilli 325 000 visiteurs.