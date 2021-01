WEBQAM et Vincent Gallot

Vincent Gallot est le fondateur et le dirigeant de l'agence WEBQAM :

Cette société de création, et de production digitales, est aussi une entreprise de conseils en matière de visibilité numérique.

Si pour Vincent Gallot, entreprendre était pour lui une évidence, il y a ajouté, au fil des années, la volonté de faire de sa société un véritable lieu de vie pour tous ses collaborateurs.

Et même, dès février, un lieu pour accueillir et accompagner des start up puisque démarrera alors l'incubateur WEBCAM !