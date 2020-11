Week-end Héroïques numérique avec Claire de Guillebon et Villerupt O. Sacchelli

Nous terminerons l'émission avec l'héroïque Claire de Guillebon responsable de la programmation du Livre à Metz pour le week-end Héroïques et numérique qui débute demain. Oreste Sacchelli, le délégué artistique du festival du film italien de Villerupt nous livrera ses impressions sur l'édition 2020 arrêtée net presque à mi-parcours. Enfin les sociétaires du 18/19 sont presents ce soir Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner pour les visites impériales à Metz et pour commencer Jean-Pierre Jager, à la 1 et dans le nouveau numéro de La Semaine, le 799e.