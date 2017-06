WEFIT : des futures semelles complétement adaptées aux pieds

Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu des semelles orthopédiques, vous savez combien elles peuvent être bénéfiques sur des douleurs de genoux, de hanches ou de dos. Et cela à tout âge.

La société WEFIT (wifite) va prochainement commercialiser un outil de mesure du pied à destination des podologues avec lesquels elle travaille étroitement.

Qu'est-ce que cet appareil va apporter de plus aux professionnels et aux patients ?

C'est l'une des questions qu'Anne-Marie Vergnon a posé à Bastien Villaréale dans ce nouveau numéro de l'émission "Coup d'avance, le magazine de l''innovation dans la Loire". Sur RCF bien sûr