WIPSIM ou l'art de gérer les flux des files d'attente avec Patrick Burlat

Développer des solutions efficaces pour améliorer la performance des entreprises, ou encore proposer un outil informatique intelligent pour la planification des équipes, c'est le quotidien de l'entreprise WIPSIM.

Et cela peut concerner aussi bien les entreprises industrielles que les établissements hospitaliers, par exemple.

La gestion des flux des files d'attente y est en effet souvent liée à une possible perte d'argent autant que de dysfonctionnements humains.

Quelles solutions WIPSIM apporte -t-il à ces problèmes qui compliquent sérieusement la vie au sein des entreprises ? réponse avec Patrick Burlat, président et co-fondateurde WIPSIM.

C'est le sujet de l'émission 'Coup d'avance, le magasine de l'innovation dans la Loire". Patrick Burlat, président et co-fondateur de WIPSIM . C'est une réalisation d'Anne-Marie Vergnon

Patrick Burlat, Samir Lamouri et Patrick Subit