World Impact Summit - Nicolas Pereira

Invité : Nicolas Pereira, fondateur du World Impact Summit

Le World Impact Summit invite politiques, entrepreneurs, militants, pour confronter leurs solutions pour la planète à travers échanges et conférences, et cherche à mettre en relation porteurs de projets environnementaux innovants et financeurs. Ce sommet met en avant cette année la biodiversité.

Journal régional : (Par Ludmilla Guignard)

Chroniques :

Regard éditorial : L'Etat de droit en danger (Par François Hervouët)

Sport : Top 14 : La Rochelle s'envole, Bordeaux s'enfonce (Par Françoise Ladouès)

Livre religieux : “La mort, méditation pour un chemin de vie” de Mgr Michel Aupetit, aux éditions Artège (Par Pierre-Yves Camiade, de la librairie “Siloë”)