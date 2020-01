> Au chapitre économique, nous nous arrêterons dans cette édition sur les projets d'investissement de la société Worldline. Elle va créer un centre de recherche à Blois et Tours. Et plus globalement, l'entreprise prévoit plus de 300 recrutements dans les trois ans à venir

> On parlera cinéma dans ce journal avec la présentation vendredi dernier, de la 31ème édition de Prokino. Que nous réserve le festival du cinéma en langue allemande à Vendôme? Eléments de réponse dans cette édition.