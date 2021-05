Xavier PISSON, créateur de l’entreprise COT COT HOUSE

« Depuis tout petit, j’élève des poules !». Pas étonnant que, lorsque ce qui était un appoint pour continuer ses études après le bac a pris de l’ampleur, ce jeune créatif et ingénieux ayant le sens du commerce a fait le choix de créer et développer une entreprise.

Xavier PISSON monte sa petite société à 17 ans : « Cot Cot House, l’alliée de la biodiversité ».

Aujourd’hui, 6 ateliers où travaillent des personnes en situation de handicap en Bretagne. Il utilise des matériaux locaux...

Une idée, un produit, un marché et beaucoup d’enthousiasme : Xavier partage cette aventure étonnante pour faire le lien de la nature à proximité de chacun, et de l’engagement pour donner du sens au travail.

Un message dynamique plein d’espoir, dans la joie d’entreprendreau micro de Gilbert JAFFRELOT