Y a-t-il un plafond de verre pour les femmes dans l'Église catholique?

Lundi 25 mai, la théologienne Anne Soupa a annoncé par voie de communiqué de presse qu'elle est "candidate à être archevêque de Lyon". Une annonce pour le moins étonnante : si l'on ne peut pas être candidat à un "poste" d'évêque (car selon la tradition de l'Église on est appelé), on le peut encore mois si l'on est laïc et femme ! L'occasion d'aborder la question de la gouvernance dans l'Église et de la place qu'elle accorde aux femmes.



faire une place pour les femmes

Une femme pour succéder à Mgr Philippe Barbarin ? "Tout m’autorise à me dire capable de candidater au titre d’évêque, tout me rend légitime. Or, tout me l’interdit." C'est ainsi qu'Anne Soupa a expliqué sa démarche. "Certains diront que ce geste est fou ; mais ce qui est fou, c’est que cela paraisse fou alors que cela ne l’est pas." La bibliste rappelle "qu’être prêtre est une chose, et que gouverner en est une autre". Elle précise que "le pape François a demandé aux théologiens de mieux distinguer prêtrise et gouvernance afin de faire une place pour les femmes".



Un "plafond de verre dans leur existence de catholique"

Pourquoi Anne Soupa a-t-elle candidaté ? Est-ce un effet d'annonce, simplement destiné à provoquer ? "C'est une candidature extrêmement sérieuse", soutient la théologienne. Si candidater à un poste d'évêque lui est interdit, elle "rappelle que le droit canon est écrit par des hommes uniquement et pour des hommes : il y a là quelque chose d'extrêmement choquant !" La bibliste, qui défend la "cause de toutes les femmes" parle d'un "plafond de verre dans leur existence de catholique". "Notre Église peine à prendre des décisions fortes en matière de gouvernance et de place des femmes, ma candidature est une manière d'ouvrir le débat et de faire prendre conscience aux femmes qu'elles n'ont pas à être en retrait."



pourquoi le diocèse de Lyon

Après l'affaire Preynat et la démission du cardinal Barbarin, le diocèse de Lyon "vient de vivre quatre ans difficiles", comme en témoigne Aude Corvaisier. "On aspire à sortir de sous les projecteurs pour pouvoir avancer dans la gouvernance et accueillir un nouvel évêque dans un esprit d'apaisement et de paix." La responsable de la Pastorale de la santé se dit "sensible à la question de la place des femmes dans l'Église" ; elle a sous sa responsabilité une dizaine de prêtres, quelque 30 salariés et une cinquantaine de bénévoles.

"C'est à Lyon que ça fait mal, estime Anne Soupa, je pense vraiment que le problème de la gouvernance de l'Église se pose d'abord à Lyon." Si elle considère le cas de Lyon comme "emblématique", la place des femmes se pose pour elle également dans de nombreux diocèses.