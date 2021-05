Yency : réinventer notre alimentation

Avez-vous déjà entendu parler du SachaInchi et du Yacon? Si la réponse est négative, ce n'est pas étonnant. Ces deux aliments viennent d'Amérique du Sud et sont peu connus en France.Pour les sortir de leur anonymat et faire conaître leurs vertus au grand public, Yency s'est lancé. Trois associés basés à Arfeuilles en montagne bourbonnaise et qui ont déjà plein d'idées! Clément Poyade est l'un d'entre eux.