Yohei Hosaka : la passion et l'ambition d'un chef

« Je veux aller toujours plus loin, réussir quelque chose de grand » affiche d’emblée Yohei, avec son accent japonais. Un caractère déterminé qui l’a poussé, assez jeune, à traverser le globe pour aller se former auprès de chefs étoilés français.

Il gravit tous les échelons, découvre, applique. Jusqu’à cette année 2020. L’année des défis : tenter Top Chef, et se faire embaucher à la tête du restaurant La Ciboulette, à Annecy.

La table réputée a perdu son étoile, suite au départ de Georges Paccard. Tout est à recommencer, avec un nouveau chef et une nouvelle équipe.

Marier les ingrédients locaux et les épices et notes japonaises

Yohei arrive en pleine pandémie. Sa première carte sera vendue à emporter ou livrer. Le filet de truite gravelax, gelée de concombre au shiso et algues, pâté en croûte, Tataki de thon...

« Il faut penser au goût mais aussi au contenant, à la manière dont ce sera réchauffé, au temps de livraison… C’est une gymnastique ! » raconte le chef.

Dans un coin de sa tête, Yohei Hosaka commence à penser à sa carte du déconfinement, quand enfin sa terrasse et sa salle pourront rouvrir. « Je vais continuer à marier les ingrédients locaux et les épices et notes japonaises. Je cherche l’originalité».

Etre créatif, se remettre en question tout le temps et travailler beaucoup. Trois ingrédients que le chef compte exploiter pour décrocher les étoiles, en France et à l’International.



La Ciboulette est en pause jusqu'au 10 mai, pour préparer la ré-ouverture. Toutes les informations actualisées sur la page Facebook de l'établissement.