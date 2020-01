Yvan Saumet : "notre rôle, c'est d'aider à faire le lien entre les besoins des entreprises et des jeunes en cours de choix professionnels"

Pilotée par la chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-Cher, elle va permettre aux jeunes et à leurs parents d'en savoir plus sur les métiers qui recrutent dans le département. Cette année, en plus de la salle principale du Jeu de Paume, l'évenement s'installera aussi dans la salle annexe du site.

On en parle avec Yvan Saumet, président de la CCI41 et Matthieu Blin, en charge de la nuit de l'orientation.