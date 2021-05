Zaccros d'ma rue 2021 : le festival recrute ses bénévoles

La 21ème édition du festival estival des arts de la rue se déroulera du 5 au 11 juillet sur Nevers et son agglomération. L'association ALARUE recrute des bénévoles dès l'âge de 16 ans pour l'accueil du public, l’accompagnement des artistes, la technique, la logistique...Il est également possible de rejoindre l'atelier création et de scénographie dès la mi-juin. Renseignements www.zaccros.org