ZACCROS D'MA RUE : les Z'actus J-1 mois avant le 20ème festival

L'association ALARUE prépare les 20 ans des ZACCROS D'MA RUE. Le festival se déroulera du 1 au 7 juillet sur l'agglomération neversoise. Le lancement du programme se fera dimanche 2 juin à 17h00 au Théâtre municipal de Nevers et sera suivi de la sortie de résidence des Têtes d'Affiche et du vernissage de l'exposition "Quand les artistes passent à table". Et le mercredi 5 juin, de 17h30 à 19h30, la Cie Artonik animera un atelier d'initiation aux chorégraphies du spectacle "The Color of Time", au centre socio-culturel de la Baratte. Un atelier ouvert à tous. Renseignements www.zaccros.org