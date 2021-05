ZERO Déchets PLASTIQUE à l'Isle sur Sorgue: Comment communiquer?

Une Charte Régionale d'engagement" Zero Déchets Plastique" a été établie et son animation a été confiée à L'Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement. En signant la Charte, l'Isle sur Sorgue se montre pionnière dans le Vaucluse.

Invités:

- Denis SERRE/ 1er Adjoint au Maire de l'Isle sur Sorgue

- David ALBENDEA/ Directeur Habitat et Développement Durable



Comment communiquer? Laetitia BEAUVOIS/ Directrice de" Je ne suis pas une Agence" Elle accompagne et développe la communication des Entreprises dans le secteur de l'Agroalimentaire avec une approche durable et responsable.