Acheter un instrument de musique peut s’avérer un vrai investissement. Si on veut réduire le coût, on peut être tenter par un achat d’occasion, mais, pas facile d’être sur de son achat : Aujourd’hui, la plateforme « Zic Ethic », crée par Antoine de Kérautem et Christophe Gaine remplit ces conditions. C’est en Mayenne que nous partons à l’instant la découvrir.