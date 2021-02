Zone libre à Cenon, le droit à un toit est fondamental, selon Samuel Volta

Toute personne humaine à le droit à un toit, c’est le message de l’archevêque de Bordeaux Monseigneur Jame après l’expulsion du squat de Cenon la semaine dernière.

Le squat abritait 300 personnes, 80 familles avec enfants installées dans cette ancienne résidence pour personnes âgées depuis 1 an et demi.

Et pour l’Église catholique de Grionde, les associations auraient du être consulté avant l’évacuation. Les explication de Samuel Volta, vicaire général du diocèse de Bordeaux.