Zoom culture : le théâtre, ça fait du bien !

Au sommaire :

- Nouveau rendez vous dans la matinale sur RCF Touraine, les derniers vendredis de chaque mois, on donne la parole aux acteurs de la culture, aux évènements et aux lieux qui font la culture avec un grand C, dans le 37. Ce matin, nous étions avec des collégiens et des lycéens en cours de théâtre avec la Tite compagnie à Chambray-lès-Tours. Reportage.

- Difficile de trouver sa voie quand on est lycéen et ça peut l'être encore plus en ce moment sans les salons et les portes ouvertes. Un forum régional à distance va se dérouler du 3 au 6 février prochain de 8h30 à 17h30. Plus d'informations sur ce lien et plus de détails dans le podcast !