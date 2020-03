Zoom sur le cinéma hispanophone

Les regards s'ouvrent mercredi 11 mars sur le cinéma espagnol et latino américain. Ce festival au cinéma le Navire à Valence propose 42 films dont 12 en avant première. Des rencontres avec des réalisateurs et des spécialistes du 7 ème art. Un programme riche ! On en parle dans quoi de neuf avec corentin dubois et le programmateur du cinéma, Cyril Désiré.