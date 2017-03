Boutique - Faire grandir son enfant

Voir son enfant grandir et devenir petit à petit un adulte libre, responsable, bien dans son corps et dans sa tête est le souhait et la préoccupation quotidienne des parents et de leur entourage.

Mais face aux écrans ou aux événements de la vie, il est parfois difficile de faire les bons choix, de trouver le juste équilibre.

Des professionnels nous guident pour faire grandir nos enfants et les voir s'épanouir.