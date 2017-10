​Coffret Visages - Les Ecrivains

CD1 - Jean d’Ormesson

Un entretien sur Dieu, la vie,la mort et sur l'émerveillement avec l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson lors de la sortie

du "Guide des égarés".





CD2 - Amélie Nothomb

Qui se cache derrière l’un des écrivains les plus lus et aimés des Français ?





CD3 - Andreï Makine

Prix Goncourt et prix Medicis , l’écrivain revient sur son histoire lors de son entrée à l’Académie Française





CD4 - Christian Bobin

Une rencontre avec l'écrivain et poète Christian Bobin à l'occasion de la parution de son livre "Un bruit de balançoire".