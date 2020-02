10 ans déjà! DEMOS passe l'âge de raison!

Atout formidable s'il en est pour les bénéficiaires mais pas seulement.... Orchestre national de Metz, Arsenal, acteurs sociaux, professionnels et amateurs, en- fants et adultes, tous embarqués sur le même bateau musical! Hacène Lekadir, chargé des affaires culturelles d la ville de metz, vous en dit plus au micro de Chantal de la Touanne.