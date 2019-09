12ème édition d' Afric' à Joué du 27 au 29 septembre

Le Festival Afrik’à Joué revient cette année encore, pour sa 12ème Edition.

Il aura lieu les 27, 28 et 29 septembre 2019 à la Salle Jacques Brel de Joué-lès-Tours.

Le programme en libre accès : Exposition Art et Artisans Africains, Ateliers créatifs (coiffure, jeux pour enfants à la découverte de l’Afrique), Conférences et bien d’autres.

Nos trois invités du jour nous présentent différents arts africains, de la danse au conte en passant par la gastronomie.