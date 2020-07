15 - Les mines de fer d'Ougney dans le Jura

Pour alimenter les hauts fourneaux du nord du Jura, une mine de fer est ouverte au milieu du 19ème siècle, près du village d’Ougney.

Cette infrastructure tourne grâce aux gens du cru et fournit en minerai, les sites métallurgiques de Rans, Fraisans et de Moulin-Rouge. Les transports entre la mine et les fourneaux se font d'abord par charrette, puis par une voie ferrée construite exclusivement pour cette activité.