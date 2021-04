1789 : Les Amants de la Bastille est un spectacle musical français de Dove Attia, Albert Cohen et François Chouquet, sur des musiques de Rod Janois, Jean-Pierre Pilot, Olivier Schultheis, William Rousseau et Dove Attia, dont la première représentation eut officiellement lieu le 10 octobre 2012 au Palais des sports de Paris et la dernière le 5 janvier 2014 au Palais des sports également.