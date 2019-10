180° et Le Boute en Train

Chronique 1 - 180°C, une belle revue de cuisine…

Créée en 2013, ah oui 6 ans déjà ! la revue 180°C fédère un collectif d'associés, sous la houlette d'Eric FÉNOT, qui se veut indépendante et hédoniste. Les sujets se veulent de saison, écologique et réalisable par le plus grand nombre. Et pour cela l'équipe teste les recettes.

180°C a une petite sœur ou un petit frère à votre convenance, c'est 12°5. Avec le même collectif composé de spécialistes de tous poils, informés et avisés, engagés dans un projet éditorial innovant et sincère qui les mène. 12°5 privilégie les vins sans soufre (ou presque dit le collectif).

Par dessus tout un sens de l'humour et même de la provocation. Le titre du n°15 accompagné d'une photo de cucurbitacée est courge toujours, celui du n°14 est le bon coing ou celui du n° 13 avec une photo d'artichauts de Jerusalem autrement dit le pâtissons, pâtissons un monde meilleur. Et le numéro 18 de cet automne s'intitule pinces de Bretagne avec une photo d'un tourteau qui en pince déjà pour vous !

L'éditorial est écolo à souhait. Sus aux plastiques ! Pas moins de 9 milliards de tonnes depuis 1950 ont été répandus dans la nature. Donc appel au civisme de tout un chacun pour préférer le roseau, le verre ou le bambou.

La revue est aussi militante des droits de l'homme puisqu'elle consacre un bel article aux réfugiés trouvant abri en France et montrer que pour certains leur insertion dans la société peut passer par la cuisine. La leur, celle de leur famille, celle de leurs souvenirs car en quelque sorte cuisiner c'est se construire ou se reconstruire.

Un autre article, à ne pas manquer non plus, met en avant une expérience de Rennes et qui a fait des surgeons à Paris, l'inclusion dans des équipes de cuisine ou de service de personnes trisomiques 21 ou autistes. Et ça marche.

Des articles défendent la culture du safran qui est en renouveau en France. Alors qu'au XIX° siècle, nous étions exportateurs, aujourd'hui il ne reste plus que 200 safraniers ou safranières. En passant, je signale qu'il y en a au moins 3 en Charente Maritime. L'article montre l'exemple de Myriam DUTEIL dans l'Eure qui après une belle carrière dans l'audiovisuel, s'est faite safranière et compte diriger une très grande exploitation.

Du côté des recettes, plein de belles idées. Et comme d'habitude des recettes très goûteuses et sans difficultés majeures pour en trouver ni les produits ni les réaliser. Philippe TOINAR, nous a proposé son coup de coeur, un hachis de joue de bœuf aux patates douces. La trouvaille c'est de cuire les patates douces au four pour qu'elles gardent tout leur parfum. La joue de bœuf sera effilochée après 3h et plus de cuisson. On y rajoutera alors des raisins secs. Et pour mettre mon grain de sel là-dedans, je vous conseille d'en acheter tout de suite de les mettre dans un bocal hermétique avec des feuilles de laurier sèches. Vous verrez, le goût des raisins en sera fortement boosté. La recette se trouve dans 180°C page 113. Et pour les accros une recette d'hosties au cumin page 133, et de far breton page 171.

Cette revue trimestrielle comme son petit frère ou sa petite sœur (comme vous l'entendrez), 12°C ne se vend qu'en librairie. En bonne librairie, bien sûr. 180° C et 12,5° valent chacune 20€. Vous trouvez ça cher ? Vu la qualité du papier, des photos, des articles et surtout des recettes, je trouve que c'est donné.

Chronique 2 Le Boute en train

Un joli bistrot d'aujourd'hui dans une rue proche des halles ? L'accueil est souriant et l'ardoise mêle astucieusement plats de ménage et propositions du moment : os à moelle, tatin d'andouillette de canard, thon mi-cuit soja et miel, Saint-Jacques gingembre passion, tête de veau gribiche et, dernière nouveauté, des tripes... Le poisson y abonde et les viandes grillées, rôties aussi. Les produits sont de saison et locaux. Il y a là une belle cuisine qui refuse les sophistications inutiles et qui est des plus savoureuses. Les tarifs sont accessibles, la plupart des plats en dessous de 20 € et les desserts bien variés (tiramitsu, croustade aux pommes poires calvados). Il est prudent de réserver. Mais un coup de tel, à la dernière minute, permettra de vous trouver une table. Ah j'oubliais, Le Boute en train possède une magnifique salle voutée qui peut recevoir une belle compagnie !

Le Boute en train, Emmanuel BUSSIERE, ‭7 rue des Bonnes femmes, 17000, LA ROCHELLE, 05 46 41 73 74, restaurant_le_boute_en_train@hotmail.fr.

Chronique 3 Emmanuel BUSSIÈRE, le chef.

Après l'École Hôtelière de Dijon, Emmanuel BUSSIÈRE, muni d'un CAP de cuisinier, fait plusieurs saisons dans les Alpes, puis occupe un poste dans un restaurant étoilé de Dijon, L'auberge gourmande aujourd'hui disparu. Il passe quelques mois à Londres puis rentre en France. Il acquiert un premier restaurant dans le Marais poitevin qu'il tient pendant 10 ans, puis pendant 5 ans tient au autre établissement dans les Deux-Sèvres. Enfin, il s'installe rue des Bonnes femmes à La Rochelle et il y a de cela 10 ans. Bel anniversaire !

Chronique 4 Tatin de quetsches au coulis de figues

pour 6 personnes

1 pâte feuilletée (achetée dans le commerce)

1 bon kg de quetsches ( à dénoyauter )

250 g de sucre roux

500 g de figues ( à rincer légèrement )

2,5 dl de vin rouge

1 gousse de vanille

un moule à tarte en métal

Après avoir rincé les figues et leur avoir coupé la queue, les mettre à compoter avec le vin rouge 13° (syrah ou grenache ou un mélange des deux cépages). Y mettre la pulpe de la gousse de vanille et pour les amateurs cannelle et/ou cardamome. Cuire jusqu'à obtenir un sirop assez dense. Surtout ne pas rajouter de sucre cela en ferait trop avec celui de la tarte proprement dite. Mixer.

Préchauffer le four à 190°C.

Prendre un moule en métal bon conducteur de la chaleur. Le saupoudrer du sucre roux. Après avoir lavé les prunes, les couper en deux et poser chaque « oreillon » le dos sur le sucre. Mettre bien deux couches. Étaler la pâte feuilletée sur le moule et avec le dos d'une cuillère enfoncer la pâte contre les bords du moule.

Mettre au four pendant 25 mn. Puis baisser à 170°C, 5 mn, pour bien sécher la pâte.

Sortir du four et avec une assiette renverser la tatin. L'opération n'est pas si difficile que cela. Mais la tatin est toujours renversante, n'est-ce pas.

Servir tiède en nappant légèrement avec le coulis de figue qui lui peut être à température ambiante.

NB Il n'y a pas lieu comme dans une tatin classique aux pommes de faire un caramel. Il se fera tout seul lors de la cuisson avec le jus des quetsches.

Chronique 5 La Quetsche

Origine

Si l'on vous dit que la quetsche est arrivée en France avec le retour des Croisés de Jerusalem, souriez ! C'est faux. La quetsche était cultivée en Alsace dès le début du Moyen-Age et était connue des Romains et avant eux des Grecs et avant eux du croissant fertile et que son petit nom est Prune de Damas (ce qui fait en grec damaskênonv ; le bas latin disait damascēna). Elle serait venue à Damas de Chine par les fameuses Routes de la soie...

Par contre, les Croisés ont bien mangé ou mieux avalé des prunes à Damas lors du deuxième siège de cette ville (24 au 28 juillet 1148). Vaincus après seulement 4 jours, ils auraient gardés quelques noyaux de ces fruits dans leurs poches. Et des bleus venus des coups reçus : recevoir une prune ou un pruneau est bien une expression médiévale. Et aussi, l'expression « pour des prunes ». Une telle expédition, n'est-ce pas, pour rien !

Elles est le fruit du quetschier (le Prunus domestica).

Son nom ?

En Alsace et en Lorraine, c'est la questche qui sent bien une origine germanique Zwetsche, Zwetschge. Dans ces régions, elle s'appelle aussi la quiterie.

Comment la reconnaître, cette prune ?

Un forme oblongue de couleur plutôt violette, et, une chair ferme, sucrée, juteuse, d'une belle couleur aux reflets dorés. Ce fruit est assez dodu et quand il est à belle maturité il se recouvre d'une fine pellicule blanche, la pruina, (en latin gelée blanche). On la trouve sur les marchés de la fin août à la fin octobre.

Une des plus prisées est celle qui vient d'Alsace qui a demandé une AOC. Mais il y en a bien d'autres, la quetsche d'Italie, de Fellenberg, d'Ersinger ou d'Etrincourt. Ne pas la confondre avec la Stanley (USA, 1926) un peu moins allongée et dont la chair n'est pas dorée mais verte. Et, elle, elle n'est pas recouverte de pruine. Excellente pour les confitures, elle fait de beaux pruneaux. Mais à ne pas confondre avec l'excellent pruneau d'Agen qui vient de la prune d'Ente. Un greffage ou enture entre la prune de Saint-Antonin dite aussi prune Maurine et la prune de Damas.

Ses vertus

Riche en fibres, en minéraux, en vitamines, bien tolérée, elle contient un sucre particulier, le sorbitol, bien connu pour stimuler la vésicule biliaire. Elle a une action bénéfique sur les intestins. Enfin, elle est pleine de vitamine C.

Et pour la consommer ?

C'est un fruit de fin d'été, juteux et rafraîchissant à consommer sans autre forme de procès. Mais on peut aussi la mettre en sirop, en compote, en confiture, en mendiant, en sorbet.

Elle se marie très bien aux épices, comme fève Tonka, gingembre, vanille, cannelle ou cardamome. Elle est à l’honneur dans de nombreuses recettes aussi bien salées : compotée au boudin comme le préconise Pierre GAGNAIRE pour accompagner une longe de porc, que sucrées : tartes, tatin comme le préconise ici Emmanuel BUSSIERE, crumbles, clafoutis, muffins, salades de fruits comme le préconise Georges BLANC (quetsche, mirabelle et reine-claude plus un doigt d'alcool)… Les quetsches accompagnent bien le gibier, la viande de porc, le lapin, l'oie (recette hongroise avec de la prune conservée dans de l'alcool) et la dinde (on peut alors alors préférer le pruneau d'Agen). La questche se conserve bien au vinaigre et fait des chutneys délicieux.

En de nombreuses régions, la quetsche permet de fabriquer d'excellents alcools qui prennent des noms divers. Tous simplement quetsche en Alsace et dans la région de Bâle. En Europe centrale et adriatique, c'est la slivovitz. Cet alcool se déguste soit frais, soit à la température de la tasse à café. Avec modération, bien sûr. Il paraît qu'en pays slave elle sert aussi de nettoyant et désinfectant. Ah faire les vitres de ses fenêtres à la slivovitz…

Chronique 6 La Figue

Une folie dans les mots

Le mot figue a donné le mot foie (fica) en latin car les Romains gavaient avec des figues (et bien après les Egyptiens) des oies pour en obtenir de belles viandes grasses et les fameux foies gras (ficatum). A noter qu'en latin classique le foie était le jecur.

Le mot latin ficu désignait aussi la pomme d'Adam. Et là on tombe dans le rocambolesque de la traduction des mots.

Pour l'Ancien testament, en hébreu, l'arbre de la connaissance est un figuier, dont la feuille sert de cache sexe (thème dans de très nombreuses peintures depuis le Moyen Age en Europe.) Et la « pomme » d'Adam un morceau de figue resté en travers après l'épreuve de la tentation. Car dans le croissant fertile pas de pommier mais vigne, figuier et olivier. Simplement, et bien plus tard, une confusion entre le mot mal et le mot pomme qui, en latin, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et voilà comment le pommier devint l'arbre du « péché » selon les chrétiens. Bon que cela ne vous empêche pas de manger des pommes ou des figues. Par ailleurs, dans la symbolique des fruits, la figue est sensée représentée le sexe féminin.

Un des plus vieux fruits cultivés

La figue est considérée à l'heure actuelle comme le plus ancien fruit domestiqué, En 2006, on a découvert dans la vallée du Jourdain en Palestine neuf figues parthénocarpiques, c’est-à-dire ne produisant pas de graines et dont la culture nécessitait l'intervention de l'homme par bouturage. Ces figues seraient vieilles de 9400 à 9200 av. JC. et donc domestiquées à la même époque que le riz en Asie, mais 1000 ans avant le blé, l'orge et les légumineuses.

Un arbuste diversifié et multiple

700 variétés de figues sont recensées dans le monde. Elles sont classées en trois catégories : les figues vertes (ou blanches), les figues grises (ou rouges) et les figues noires (ou violettes).

Et ses vertus ?

Laxative, panse les plaies dont les plaies de la bouche. Elle est excellente contre le fibrome, le dysménorrhée, l'aménorrhée, l'anovulation ou encore les coliques menstruelles. La figue est aussi très efficace contre l'asthme, les bronchites chroniques, les laryngites, l'angine ou encore les trachéites.

La figue est riche en minéraux et oligo-éléments : potassium, fer, cuivre, et constitue une bonne source de vitamines du groupe B. Sa chair et sa peau apportent différents composés phénoliques antioxydants : des flavonoïdes et des caroténoïdes, ainsi qu’une quantité intéressante de fibres. L’essentiel de son apport énergétique est fourni par ses glucides. Mais elle a peu de vitamine C.

Et pour la consommer ?

Crue, cuite ou séchée, elle est toujours excellente.

Une petite recette fraîche.

Laver les figues, couper le pétiole, leur inciser la base en croix. Les poser dans un plat, leur ajouter un peu de sucre si vraiment vous y tenez et arroser généreusement de jus de citron. Laisser reposer 2 h au frigo.

Battre 4 c a s de crème fraîche bien épaisse. Et laisser chacun se servir de figues et de crème fraîche.

Une petite recette chaude.

pour 4 personnes

400 g petites figues soit 12 figues

50 g d’amande en poudre

50 g de farine de noisette

2 c à soupe de cognac

4 c à soupe de crème épaisse

2 c à soupe de sucre

Laver et couper les figues dans la hauteur. Et les poser "sur le dos" dans un plat à gratin beurré.

Mélanger amandes, noisettes, cognac et sucre à la crème fraîche. Recouvrir chaque figue de ce mélange. Mettre à four chaud 180°C pour 10 mn. Servir tiède.