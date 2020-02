En mai et juin 1940, l’Allemagne remporte sur la France une victoire sans précédent. Inattendue par son ampleur comme par sa rapidité, elle est vécue par les Allemands comme la revanche de 1918 et des traités de l’après-guerre. Or, la campagne de 1940 présente la particularité d’être la première guerre intégralement filmée et photographiée « sur le vif », autant par les services de propagande du Reich que par les soldats eux-mêmes. Pour nous en parler Tiphaine de Toury reçoit L'historien Eric Labayle co-auteur avec Antoine Bruneau du livre " 1940, dans l'oeil du vainqueur" ré édité en mars 2020 aux éditions Sutton.