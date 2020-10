1989-2019, 30 ans après la chute du mur de Berlin.

Suivez le Guide vous invite à Berlin. 1989-2019, les 30 ans de la chute du mur, très précisément le 9 novembre 2019.

Berlin première ville d'Allemagne, 3 750 000 habitants, fondée au 13ème siècle, Berlin fut capitale du royaume de Prusse, puis de l'empire allemand, de la république de Weimar, du 3e reich et depuis 1990 capitale de l'Allemagne réunifiée.

C'est une capitale européene qui bouge, attire, véritable centre culturel et artistique de premier plan en Europe.

Dans ce Suivez le Guide à Berlin, rencontre avec un artiste francais Thierry Noir, premier artiste du mur. Sa toile est la plus longue toile en béton du monde, 1,3 km.

Mais avant nous ferons le mur avec notre guide berlinois d'adoption, Stefano Gualdi.