19e édition du festival fêtes escales à Vénissieux

Le coup d’envoi du festival sera donné le 14 juillet 2017 à l'occasion de la fête nationale avec l’orchestre de l’Opéra de Lyon, un partenaire historique du festival. Et cette année, pour le première fois c’est Thomas Prian qui est aux commandes de la programmation. Cet ancien de festival Woodstower, prend un autre tournant dans sa carrière puisqu'il supervise dejà le projet Bizarre ! qui met en lumière les musiques et cultures hip hop et urbaines.

Cette année, c’est aussi celle de la Colombie en France. C'est pourquoi le 15 juillet, le festival Fêtes escales fait venir des artistes qui viennent de loin et qui ne se produisent que très rarement en France comme Systema Solar.

Fêtes escales c’est aussi une mise en lumière des groupes lyonnais comme Kumbia Boruka. Et pour finir une belle affiche dans cette programmation avec la venue d'Idir attendu le vendredi 14 juillet. Il vient de sortir un nouvel album, Ici et Ailleurs dans lequel il reprend des classiques de la chanson française traduits en kabyle et où il chante parfois en duo avec Maxime le Forestier, Francis Cabrel ou encore Grand Corps Malade.