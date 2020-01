19eme édition de Normandie Jeux

Xavier Mateos de Tellement geek, c'est rendu à la 19ème édition de Normandie jeux le week-end du 18 et 19 janvier dernier et vous propose une séirie de témoignages : Eric Ducrocq qui est à l'organisation du festival, Quentin Deleau pour Arkada Studio et le jeu "Erune", Renan Conseil qui remporte pour la deuxième fois le prix du meilleur prototype et Guillaume Godard qui présentait ses premiers jeux.