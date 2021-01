1ère Culture en week-end de l'année 2021

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Julie Verhoeven.

Cette semaine dans Culture en week-end on fête les 80 ans du capitaine Haddock. C'est Albert Algoud, spécialiste de Tintin et auteur de "Haddock illustré", qui vous en parle.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany : Edvard Munch

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flagey, a eu un coup de coeur non pour une BD, mais pour un roman:"Manger Bambi" de l'écrivaine belge Caroline De Mulder (ed.Gallimard)

- La petite halte avec un grand texte : Pierre Paul Delvaux qui nous parle du chant captif dans les livres et le dur travail des arbres en hiver!

- Le coup de coeur de la librairie Siloé : " Geneviève Iweins présente Deux amis l'un pour l'autre", de Michael Engler et Jöelle Tourlonias (éd.Mineditions)

- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq