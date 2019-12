2 Expos : Hartung, la fabrique du geste ET Les inventions de Da Vinci

Claude Carrez

Enseignant en Histoire-Géographie puis en Communication, Claude est passionné par l'image et les arts plastiques en général. Depuis plus de trente ans sur RCF, il apporte sa connaissance et sa passion pour nourrir ses chroniques et l’émission Mediagora. Ses maîtres-mots : liberté, responsabilité, curiosité et bienveillance.