20ème édition du Festival NAVA (Nouveaux Auteurs en Vallée de l'Aude), 25 juillet-5 août

Le festival NAVA a été conçu pour offrir aux auteurs de théâtre contemporains un lieu pour créer leurs pièces inédites à la scène. Il a évolué vers un projet d'animation du territoire par la culture avec des spectacles, des rencontres, des lectures, des projections... Même s'il est toujours en quête de nouvelles dramaturgies à révéler au public, NAVA tient de plus en plus compte de leur réalisation scénique en programmant des propositions abouties car la rencontre entre une écriture dramatique et sa réalisation sur le plateau reste le défi le plus passionnant à relever !