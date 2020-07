24ème édition du festival Convivencia

"Après cette période confinée où le virtuel a tenu une place importante dans notre quotidien, il faut désormais proposer des actions réelles qui permettent de voir, d’entendre, d’échanger et de découvrir avec la chaleur des interactions humaines.

Convivencia s’attache à défendre les musiques du monde dans ce qu’elles ont de plus éclectique, novateur et actuel. Ces musiques traditionnelles ou revisitées, sont porteuses d’identités, de sens, d’ouverture, des valeurs d’autant plus importantes en ce temps de reconstruction..."

Pour nous parler de cette édition Céline Vidal, co-directrice du festival.