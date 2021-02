25 ans après : le mobilier liturgique imaginé par Goudji à la cathédrale de Luç

Premier organisateur d'une exposition Goudji en France et biographe de l'orfèvre et artiste sacré, Jacques Santrot nous évôque la manière dont a pu se réaliser les créations liturgiques commandées en 1994 par Mgr Garnier pour le choeur de sa cathédrale. Consacré le 21 mai 1995, force est de constater que le nouveau mobilier s'intègre avec harmonie dans les décors plus anciens. L'argent des colonnes reflète le sol à damier noir et blanc, et prolonge les nervures des colonnes gothiques.