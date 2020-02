28-29 mars 2020 : La Fête du Timbre à Dole

Avec le précieux concours du Groupement Philatélique Dolois, la Cité du Chat Perché recevra le salon de Printemps de la CNEP du 27 au 29 mars.

Parallèment - et le week-end uniquement - se déroulera la Fête du Timbre, cette année sur le thème de la route des vacances et Peugeot.

Aperçu des stands - pas que des timbres ! - et animations.