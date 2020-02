3 créatrices de jeux / Le jeu de rôle à la maison

Suite et fin des témoignages de femmes dans le milileu ludique avec le trio de SOMUKO (Sophie, Murielle et Corine) qui créent mais aussi éditent leurs jeux de société. Et un deuxième témoignage, celui de Thomas Bugajewski, qui propose de venir chez vous faire des parties de jeu de rôle, et notamment pour les enfants à partir de 5 ans.