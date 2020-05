30 ans d'observation pour le télescope spatial Hubble

Des étoiles, des galaxies, des planètes, des nébuleuses. Depuis son lancement le 24 avril 1990, le télescope spatial Hubble a réalisé plus de 1,4 million d'observations. Et pour célébrer avec tous les passionnés d'astronomie ses 30 années de bons et loyaux services à la science, Pierre Magnien y consacre la chronique "scientifique".