30 septembre- 6 octobre 2019

Les grandes scènes de notre territoire se réveillent et les Zébrures d’automne se poursuivent. Dans tout le Limousin, la semaine s’annonce foisonnante : danse, théatre, cirque, musique, expositions. Les propositions sont multiples et attrayantes. Il faudra choisir. La fin de l’émission est consacrée aux coups de cœur et ils sont nombreux ! Soyez à l’écoute de RCF Limousin dès 11h !