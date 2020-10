3.000 ans d'histoire de la mode

« Qu'est-ce qu'une "tenue correcte" pour une jeune fille au lycée ? » C'est l'étude publiée par l'Ifop ce mardi 29 septembre. Un sondage réalisé auprès de plus de 2.000 personnes, à la suite du mouvement lancé par des lycéennes pour défendre la liberté de s'habiller "comme on veut". Que faut-il cacher du corps ? Que veut-on montrer ? C'est en fait toute la question de la mode. "L'histoire du vêtement est une histoire de la mesure", résume ainsi Audrey Millet, auteure de "Fabriquer le désir - Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours" (éd. Belin).

La mode, une histoire ancienne

La mode est un sujet peu traité par les historiens et pourtant, ses enjeux - économiques, esthétiques, sociaux - sont considérables. Audrey Millet rappelle que l'histoire de la mode c'est l'histoire d'une "fabrication" qui nécessite un savoir-faire et des matériaux, mais aussi "une fabrication intellectuelle, du marketing, économique". Derrière un vêtement il y a de nombreux hommes et femmes qui travaillent.

La mode c'est aussi une histoire ancienne. On peut même dire qu'elle a toujours existé, pour la simple et bonne raison que le vêtement est obligatoire. L'homme s'est toujours vêtu, même si selon les climats. "Et surtout il a accessoirisé..."

La mode, une affaire de femmes ?

Si le débat actuel sur les tenues vestimentaires se concentre sur les jeunes filles, "l'homme a toujours fait attention à la manière dont il s'habillait". "Au XVIIe et au XVIIIe siècles, si on entre à Versailles, on voit chez un homme les dentelles qui tombent en cascade, on voit les étoffes, les broderies, les couleurs, les cheveux longs, et le maquillage, les cosmétiques bien entendus... Mais c'est surtout que l'homme est beaucoup plus habillé que la femme, il fait beaucoup plus attention !"