3QA Pierre Boileau, les compensations de la taxe d'habitation suffisantes?

Le projet de loi de finance pour 2020 est en cours d'étude à l'assemblée nationale. Parmi les élements clés : la taxe d'habitation. 80% des français ne devraient plus le payer l'année prochaine. Les mairies s'inquiètent pour leurs finances. Le Gouvernemnt prévoit des compensations. On en parle avec Pierre Boileau, maire de Ludres et vice-président de l'association de maires de Meurthe et Moselle.