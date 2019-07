Les invitées, représentant le "4.7M Collectif Pays Messin": Sandrine Mathis et Françoise Vimbert Hinsberger

Le but: s'opposer à la privatisation controversée du groupe aéroportuaire, inscrite dans la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), adoptée définitivement par le Parlement le 11 avril

Le conseil constitutionnel a autorisé pour la 1ère fois de notre histoire la collecte des 4,7 millions de soutiens nécessaires

Pour concretiser cette initiative, ils ont créé le "4,7M Collectif Pays Messin"

RDV vendredi 5 juillet 2019 à 11h. Metz Centre

Conférence de presse et public : enjeux du Référendum concernant les Aéroports de Paris »

le Bar Le Shannon, 19 avenue Robert Schuman à Metz.

Extrait musical choisi par Françoise Vimbert Hinsberger

Tiken Jah Fakoli « Quitte le pouvoir »