59ème festival de folklore de Jambes

Fenêtre ouverte sur le Monde, le Festival de Folklore n’a pas été uniquement synonyme de fête, il a été et reste un engagement pour un monde de rencontre, d’amour et de paix.

Le Festival Mondial de Folklore de Jambes, c’est un Festival en toute simplicité, à dimension humaine et familiale, où règnent la sincérité et la convivialité, un festival avec le sens de l’amitié entre tous.

Un festival avec un mélange de rêve, d’imaginaire à travers lequel nous parcourons les couleurs du monde via les danses, les chants et les contes traditionnels folkloriques. Et ainsi découvrons-nous les coutumes de tous ces pays inconnus ou presque.