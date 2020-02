5è édition "La chaleur des grands froids" / Début concerts classiques

Performances, spectacles, baby foot, veillées, conférences, La 5è édition de La chaleur des grands froids est de retour du 11 au 24 février, à Chambéry. L'occasion pour la scène nationale de Malraux de proposer une réflexion sur les thèmes de société actuels dans un esprit ludique et d'équipe, Marie Pia, sa drectrice nous en dit plus au micro de Colette Chauvin.

Les amateurs de musique classique ne seront pas en reste, la société des concerts de chambéry débute sa saison 2020. On retrouve Hadrien Barrau en compagnie de Georges Kiss pour un tour d'horizon des dates de concert à venir.