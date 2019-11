7 ans au Tibet : la rédemption par le choc des cultures

Heinrich Harrer est un alpiniste autrichien, habitué des acsenssions exceptionnelles. Quand le régime nazi lui propose de planter le drapeau sur un sommet Hymalaien, il n'hésite pas.

Lorsqu'il part pour cette expédition, Heinrich ne se doute pas que son existence va changer. Les alpinistes vont être faits prisonniers par les britanniques : la Seconde Guerre Mondiale a éclaté. Après des mois dans un camp, il parvient, avec d'autres, à s'évader. Une longue marche l'attend jusqu'au terme de son voyage : le Tibet. Là, il rencontrera le Dalaï Lama, avec qui il se liera d'amitié.

Une évolution psychologique et spirituelle

Heinrich est présenté au début comme opportuniste, égoïste, obsédé par le succès et l'accomplissement personnel. L'évolution psychologique et spirituelle du personnage est intéressante.

Au cours de cette épreuve, de ce voyage inatendu, il va doucement prendre conscience de ce qu'il est, de ce qui compte vraiment pour lui. Un changement favorisé par la marche, par le contact d'un confrère montagnard et du peuple tibétain. On assiste doucement à la rédemption de cet homme, si antipathique.

La spiritualité boudhiste est aussi présentée. Les valeurs, le sens de la vie, les coutumes : c'est un monde à découvrir pour Heinrich. La figure du Dalaï Lama joue un rôle clé : un ado de quatorze ans dont la sagesse et la curiosité vont désarçonner l'alpiniste.

"Rédemption, filiation, question du salut : beaucoup de notions spirituelles parcourent 7 ans au Tibet" souligne le Père Michel Tournade. Un film qui avait été plutôt critiqué à sa sortie.



Pour en débattre et voir les extraits forts du film :

Rendez-vous le mercredi 20 novembre 2019.

2 séances : 18h ou 20h15, dans les salles de l'Eglise Sainte-Bernadette, à Annecy